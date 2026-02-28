  • Nuestras redes
Domingo 01 de Marzo de 2026



Conflicto por un loteo

Mandaron las máquinas a limpiar los terrenos pese al reclamo de las 33 familias

Pasadas las 13:00, las topadoras de la empresa contratada por el gobierno provincial avanzaron sobre los lotes del barrio "Familia Unida".

Por redacción
| 28 de febrero de 2026

El operativo que estaba previsto para el lunes, se adelantó después de que las familias que compraron los terrenos visibilizaran la situación de que las casas del plan del Estado se iban a levantar sobre la propiedad que ellos pagaron. 
En el lugar se viven momentos de tensión, llantos, nerviosismo, indignacion e impotencia. "Yo ya pagué más de 10 millones de pesos, no puede ser lo que estamos viviendo....esperamos que intervenga la justicia, que frenen este atropello", expresó una de las mujeres damnificadas.

 

Efectivos policiales custodian el desplazamiento de las máquinas.

 

 

