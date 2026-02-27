Valentino Blanco: el talento de Villa Mercedes que desembarca en el Barcelona

Villa Mercedes vive días de profunda emoción tras conocerse que Valentino Blanco, una de las joyas de las inferiores de Newbery, ha sido convocado para participar de una experiencia única en el FC Barcelona.



El joven mediocampista, reconocido por su velocidad y capacidad técnica, viajará a España a finales de marzo para integrarse a la prestigiosa Barça Academy, donde se medirá con talentos de todo el mundo en partidos regionales y entrenamientos de alto rendimiento.

La familia junta fondos para cubrir los costos de traslado. Foto: gentileza.

Valentino Blanco. Foto: gentileza.



La llegada de Valentino a uno de los clubes más grandes del planeta no fue producto de una búsqueda planificada, sino de lo que su familia describe como una "causalidad del destino".



Según relató su madre, Mildred, la oportunidad surgió de la manera más inesperada durante las vacaciones de verano en la localidad de Pilar, Córdoba. Mientras ayudaba a sus tíos en una ferretería familiar un domingo por la mañana, Mildred atendió a un cliente que vestía el uniforme oficial del club catalán.

Una noticia que iluminó el camino de Valentino. Foto: gentileza.



Aquel hombre resultó ser Alejandro Fowler, presidente de la Barça Academy para Argentina, quien se encontraba en la zona buscando materiales de construcción por indicación de su GPS.

Valentino, en lo alto del deporte. Foto: gentileza.



Tras una breve charla sobre el talento de Valentino, Fowler invitó al joven a participar de un campus en Río Segundo. Lo que siguió fue una semana de intensos entrenamientos y disciplina, superando obstáculos logísticos y geográficos, que culminó con la noticia más esperada: Valentino fue uno de los 10 elegidos entre cientos de niños para viajar directamente a Barcelona.



"Es un sueño hecho realidad. Esta puerta se abrió en un lugar muy especial para nosotros, cargado de recuerdos familiares, y sentimos que es una señal que no podemos rechazar", expresó Mildred visiblemente conmovida.

Un sueño que se hace realidad. Foto: gentileza.



La familia subraya que esta oportunidad trasciende lo futbolístico, destacando los valores de persistencia y convicción que el joven de 14 años ha demostrado en cada etapa del proceso.



Por su parte, el joven goleador mercedino se mantiene enfocado en el desafío deportivo. "Estoy muy emocionado, me he preparado mucho y estoy listo para darlo todo en el campo", afirmó Valentino, quien ya es motivo de orgullo para sus entrenadores y compañeros de Sportivo.



Sin embargo, el viaje representa un desafío económico importante. Para cubrir los costos del traslado y la estadía en Europa, la familia ha lanzado una campaña solidaria que incluye el sorteo de un iPhone 16 y otros premios.



La comunidad de Villa Mercedes ya se ha movilizado para apoyar al joven atleta, entendiendo que esta experiencia marcará un antes y un después en su carrera profesional. Entre el 21 y el 28 de marzo, el destino de Valentino estará en las canchas de Barcelona, llevando consigo la ilusión de toda una provincia.

