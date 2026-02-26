Último Primer Día: un colegio advirtió que sancionará a los alumnos que incumplan normas

Desde el Colegio Nº 2 “Juan Esteban Pedernera” de Villa Mercedes emitieron una serie de directrices claras de cara al inicio del ciclo lectivo. La institución trascendió que no habrá flexibilidad para los alumnos de 6° año que, en el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), vulneren los acuerdos de convivencia escolar o el patrimonio del edificio.



Las autoridades del establecimiento informaron que el próximo lunes no se permitirá el ingreso de ningún estudiante que no cumpla con las pautas de presentación personal o que se presente bajo efectos del alcohol. Según se desprendió de las comunicaciones internas, el reglamento es estricto: el alumno debe portar el uniforme oficial completo, evitando disfraces, calzado de colores llamativos o prendas que no correspondan a la identidad de la escuela.



Uno de los puntos que mayor impacto generó es la advertencia sobre los beneficios escolares. Se confirmó que, ante faltas graves, se procederá a la quita parcial o total de las estampillas estudiantiles, una medida que ya fue dialogada y acordada con los tutores en reuniones previas celebradas en noviembre.



La dirección del colegio explicó que estas disposiciones surgen tras experiencias negativas registradas a fines del año pasado, donde hubo incidentes con pirotecnia, espuma y situaciones de desorden que involucraron no solo a alumnos, sino también a adultos. "Se puso en riesgo no solamente a la comunidad educativa, sino también al patrimonio histórico de la provincia", señalaron desde la gestión directiva.



Desde el colegio apelaron directamente a la responsabilidad de los padres para garantizar un inicio de clases ordenado. Si bien aclararon que la institución no se opone a los festejos, enfatizaron que estos deben ser "saludables". En ese sentido, propusieron alternativas como desayunos en las aulas bajo la supervisión de tutores que se responsabilicen por el cuidado del edificio.



Finalmente, las autoridades manifestaron su preocupación por convocatorias externas en quintas privadas, reiterando que el uso del uniforme es una cuestión de seguridad e identidad, permitiendo diferenciar a los alumnos en un edificio que es compartido con otras instituciones.

