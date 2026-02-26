Autopista 55 inundada: peligro vial en el tramo entre el peaje y La Toma

El fuerte temporal de lluvia que azotó a la región este jueves dejó al descubierto una situación crítica en la infraestructura vial de la provincia. Un vecino que transitaba por la Autopista 55 compartió videos que muestran el preocupante estado del tramo comprendido entre las cabinas de peaje y el acceso a la localidad de La Toma.



En las imágenes, registradas hace apenas unos momentos, se observa cómo el agua cubre gran parte de la cinta asfáltica, generando el fenómeno conocido como aquaplaning, el cual representa un riesgo inminente de despistes y colisiones para quienes circulan por el sector.



Dada la importancia de esta ruta, considerada de alto tránsito y uso constante, la situación ha generado una lógica preocupación entre los usuarios frecuentes. El vecino que difundió el material hizo hincapié en la necesidad de soluciones de fondo.



"Es un peligro circular así. Se necesita que se realicen las obras de drenaje necesarias para que el agua no quede estancada cada vez que llueve", manifestó el denunciante.



Hasta el momento, se recomienda a los conductores extremar las precauciones, reducir la velocidad y encender las luces bajas y antiniebla al transitar por dicho segmento para minimizar los riesgos de un siniestro vial.

