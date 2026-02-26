El consumo de carne en crisis: los cortes tradicionales ya rozan los $25 mil el kilo

La gente opta por comprar en frigoríficos para ahorrar, mientras las medianas y pequeñas empresas del sector pierden contra el consumo. Foto: NA.

El mostrador de las carnicerías se ha vuelto un lugar de asombro y preocupación para los vecinos de San Luis. En apenas dos meses, la carne vacuna acumuló al menos cuatro incrementos, llevando a cortes emblemáticos como el vacío y el matambre a tocar los $24 mil el kilo.



La realidad en las pizarras es tajante: las pulpas no bajan de los $18 mil, mientras que el asado —el corte más económico en comparación— se ubica en torno a los $9.900. Bajo este esquema, una comida básica de carne para una familia de cuatro personas demanda una inversión mínima de $20 mil, un costo que muchísimos hogares ya no pueden afrontar.



En diálogo con El Diario de la República, Marcelo Magallanes, responsable del Observatorio de Precios, brindó un panorama desolador sobre la situación del sector.



“No le encuentro lógica a que un corte de carne cueste 25 mil pesos, ¿cómo justificás eso? ¿Qué pasó en el medio para que un corte pase a valer un 45% más en tres meses?”, cuestionó.



El referente también apuntó contra las políticas actuales, señalando una contradicción entre el discurso de "libertad" y la realidad del consumidor puntano: "Lo que menos tenemos en San Luis es la libertad de elegir dónde comprar y cuándo. Estamos supeditados a una promo de un banco o a un beneficio de una billetera virtual; es todo lo contrario a lo que pregonan políticamente".



La crisis no solo afecta al bolsillo del comprador, sino también a la sostenibilidad de los comercios. Los carniceros locales ya no pueden asegurar precios ni siquiera por 24 horas y han comenzado a exhibir cortes cada vez más reducidos.



Magallanes fue crítico respecto a la falta de medidas para contener la escalada: “La gente cada vez come menos. La carne es un lujo que ni siquiera se puede dar la gente”, sentenció, agregando que tanto el pollo como el cerdo también han sufrido remarcaciones que los equiparan, en algunos casos, al precio del novillo.



Finalmente, advirtió que a pesar de los esfuerzos de los comerciantes por "poner el pecho" y amortiguar los costos para no perder clientes, los números ya no cierran. "Nadie escucha, no hay respuesta oficial de las personas que nos gobiernan, ni de Claudio Poggi ni de Javier Milei", concluyó.

