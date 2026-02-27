“No se trató de un suicidio y estamos preocupados por sus hijos”

Una de las hermanas de la joven que fue hallada sin vida en el baño de una casa de Villa Mercedes, insistió este viernes en que no se trató de un suicidio como lo estableció la Justicia provincial, en coincidencia con la hipótesis a la que inclinaba también la Policía.

“Yohana no se suicidó y lamentablemente no la vamos a recuperar. Además de que no compartimos el dictamen de los fiscales por lo que vamos a apelar, estamos muy preocupados por los hijos de Yohana”, expresó una de sus hermanas tras la resolución, firmada por las fiscales Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz, que desechan que se trató de un femicidio lo ocurrido el 19 de enero en el barrio 100 Viviendas.

Prensa del Poder Judicial informó que lo dictaminado por las funcionarias se sustentó en un conjunto de pruebas que incluyen el resultado completo de la autopsia, el análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad de la ciudad y diversas declaraciones testimoniales.

Esta medida le generó alivio a la expareja de Yohana que fue señalado por la familia de la mamá de 36 años como el responsable de su muerte.

Así como están decepcionados por la resolución de las fiscales, los familiares de Yohana están molestos porque no se realizaron pruebas cruciales como la cámara gesell a sus dos hijos (un chico de 14 años y una nena de 5 años) y la toma de declaraciones a testigos.

En estas medidas que no se cumplieron harán énfasis en la apelación porque no están de acuerdo con el cierre de la causa. “Queremos que se investigue todo”, fue el mensaje que transmitió la familia.