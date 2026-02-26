La Juventud Libertaria denuncia una "presión fiscal insostenible" en Villa Mercedes

La situación impositiva en Villa Mercedes se ha convertido en el centro del debate político tras las recientes declaraciones de Valentino Cometto, referente de la Juventud Libertaria de San Luis. El dirigente denunció públicamente que la carga fiscal del municipio no solo es excesiva, sino que se ha vuelto un obstáculo directo para el desarrollo económico local.



El eje del reclamo se apoya en el denominado “Ranking de Tasas”, donde Cometto sostiene que la ciudad encabeza el listado nacional con la Tasa de Seguridad e Higiene más elevada del país. Según el dirigente, este gravamen impacta negativamente en la radicación de nuevas empresas y afecta la sostenibilidad de los comercios ya establecidos.



En sintonía con las políticas de desregulación impulsadas a nivel nacional, Cometto vinculó la presión impositiva con la pérdida de competitividad de Villa Mercedes frente a otros municipios.



El dirigente advirtió que, de no reducirse la carga tributaria, la ciudad podría enfrentar un proceso de migración de inversiones y el cierre de sucursales de grandes firmas.



"Es fundamental fomentar la competencia y aliviar al privado para evitar que las empresas busquen destinos con menos hostilidad fiscal", señalaron desde el espacio libertario.



La figura de Cometto ha cobrado relevancia en el último tiempo no solo por la cuestión impositiva, sino también por su férrea defensa a la llegada de Uber a la ciudad. Esta postura lo ha enfrentado directamente con la gestión de la Intendencia, que mantiene una marcada resistencia al desembarco de las plataformas de transporte.



Actualmente, la discusión sobre las tasas municipales también ha escalado al ámbito académico, donde diversos analistas examinan la aplicación del Código Tributario local y su impacto real en la economía regional en un contexto de crisis.