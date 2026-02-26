Maracanazo de Lanús: se consagró campeón de la Recopa Sudamericana

Lanús derrotó por 3-2 a Flamengo de Brasil, y le ganó por 4-2 en el global, para ser campeón de la Recopa Sudamericana, al término de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue que disputaron este jueves , en el estadio Maracaná, por la vuelta de la Recopa Sudamericana.

Para Lanús había abierto el marcador el delantero Rodrigo Castillo, a los 29 minutos, mientras que los penales le dieron la remontada al conjunto local: convirtieron los volantes Giorgian De Arrascaeta, a los 36 del primer tiempo, y Jorginho, en 40 del complemento.

En el alargue, el gol que desempató fue convertido por el defensor José Canale, a los 12 minutos de la segunda parte, mientras que el volante Dylan Aquino sentenció el triunfo en el segundo minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Granate” alzó el noveno título de su historia, el cuarto internacional y el segundo de la carrera de su DT, Mauricio Pellegrino.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con una volea de zurda desde el costado izquierdo del área, que el arquero Nahuel Losada pudo desviar al tiro de esquina.

Carrascal volvió a generar peligro a los 20 minutos, con un mano a mano por izquierda en el que Losada achicó espacios de gran manera y contuvo con el pie.

A los 24 minutos, el delantero Gonzalo Plata superó con facilidad al defensor José Canale y corrió a campo abierto desde la mitad de la cancha, para luego encarar al arquero rival pero definir muy desviado, con un remate cruzado ancho.

Lanús abrió el marcador en su primera llegada del partido, a los 29 minutos, cuando el arquero Agustín Rossi estaba en la mitad de la cancha y tuvo que recibir un pase del lateral Ayrton Lucas, que se frenó por el agua producto de una lluvia torrencial y le quedó servida a Castillo, que gambeteó al guardameta y definió ante el arco libre.

En 33 minutos, el local se encontró con un penal, producto de una mano del mediocampista Ramiro Carrera, que De Arrascaeta cambió por gol tres minutos después, con un derechazo bajo y cruzado que pasó a centímetros de la estirada de Losada.

La primera llegada del complemento fue del local, a los 10 minutos, con una jugada individual de Ayrton Lucas por izquierda que terminó en un remate de primera de Plata, el cual salió bajo y a las manos del arquero Losada.

Luego de un centro desde la derecha y un rebote en el área, el volante Lucas Paquetá definió de volea sobre el costado derecho del área, aunque su tiro fue exactamente a la posición en la que estaba el arquero argentino, que sostuvo el marcador.

Flamengo obtuvo otro penal, a los 35 minutos, luego de una falta del lateral Tomás Guidara sobre De Arrascaeta, en el borde izquierdo del área. Con mucha templanza, a los 40 minutos, Jorginho abrió el pie derecho, definió al medio del arco y puso el 2-1 de Flamengo, que iguala la serie.

En su primera llegada del alargue, a los 12 minutos del segundo tiempo, un córner al primer palo habilitó el cabezazo del defensor José Canale, que clavó la pelota en el ángulo para el 3-2 en el resultado global.

En el segundo y último minuto de descuento, un contraataque unipersonal de Dylan Aquino le dio el gol decisivo al equipo argentino, con una corrida memorable por izquierda, con gambeta al arquero rival incluida, para definir ante el arco libre y desatar la locura en la cancha, la tribuna y la ciudad de Lanús.

Síntesis del partido

Recopa Sudamericana

Partido de vuelta.

Flamengo (Brasil) – Lanús.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araujo; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samu Lino; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 29m. Rodrigo Castillo (L); 36m. Giorgian De Arrascaeta de penal (F).

Gol en el segundo tiempo: 40m. Jorginho de penal (F).

Goles en el alargue: 27m. José Canale (L), 32m. Dylan Aquino (L).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Everton por Samu Lino (F) y Pedro por Jorge Carrascal (F); 19m. Jorginho por Everton Araujo (F) y Lucas Paqueta por Gonzalo Plata (F); Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L); 24m. Dylan Aquino por Marcelino Moreno (L); 25m. Lucas Besozzi por Ramiro Carrera (L); 30m. Bruno Henrique por Guillermo Varela (F).

Cambios en el alargue: 2m. Leo Ortiz por Danilo (F); 6m. Felipe Peña Biafore por Agustín Cardozo (L) y Walter Bou por Rodrigo Castillo (L), 15m. Gonzalo Pérez por Tomás Guidara (L).