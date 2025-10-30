Es finalista: Lanús ahora va por la Copa Sudamericana

Lanús le ganó a la Universidad de Chile por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025, luego de haber empatado por 2 a 2 en el partido de ida.

El único tanto de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a los 16 minutos del complemento, luego de una mano del atacante Eduardo Salvio que no fue cobrada.

Así, el “Granate” clasificó a la final del certamen sudamericano por tercera vez en su historia, habiendo sido campeón en la edición de 2013 y subcampeón en 2020.