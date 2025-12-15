En el tercer trimestre, San Luis recibió 930 mil millones de pesos de Nación

La Oficina de Presupuesto del Congreso detalló las trasferencias totales que recibieron las 24 jurisdicciones nacionales e informó que todas las jurisdicciones vieron aumentadas sus coparticipaciones. San Luis, por caso, recibió 930.795 millones de pesos.

Los montos –dijo el organismo- se ajustaron por valor nominal y real y quedaron levemente por encima de la inflación. El informe de la OPC detalla las transferencias totales que envió el gobierno de Javier Milei durante el tercer trimestre del año y se divide entre las transferencias automáticas (reguladas por ley), no automáticas (discrecionales) y totales.

Teniendo en cuenta el total de las 24 jurisdicciones nacionales, el monto asciende a más del 50% en términos nominales. Sin embargo, si lo que se tiene en cuenta es el indicador de la inflación, ese número se desacelera al 3,9% interanual.

San Luis quedó en el puesto 18 en la lista de las provincias que más dinero recibieron, que está encabeza por Buenos Aires que recibió más de 10 billones de pesos.