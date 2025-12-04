Un hombre murió al ser aplastado por un camión

Una tragedia que todavía se investiga sucedió el jueves bien temprano en uno de los accesos a la ciudad de San Luis. La Policía realiza pericias y reúne testimonios para dilucidar cómo se produjo el hecho que le costó la vida a un hombre de unos 40 años.

Las primeras informaciones indican que la persona se habría arrojado a la ruta cuando pasaba un camión. Fue en el tramo comprendido entre Chacabuco y San Martín, en el sentido de circulación este a oeste.



El episodio vial generó un gran caos vehicular debido a que se registró en un horario pico, cuando muchos puntanos ingresan a la ciudad para cumplir con sus obligaciones laborales o dejar a sus hijos a las escuelas.

