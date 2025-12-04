  • Nuestras redes
Jueves 04 de Diciembre de 2025

SAN LUIS

Avenida Santos Ortiz

Un hombre murió al ser aplastado por un camión

Fue en la mañana del jueves, cuando hay mucho tránsito por la zona, a la altura del barrio Pucará. Investigan las circunstancias del hecho.  

Por redacción
| Hace 3 horas

Una tragedia que todavía se investiga sucedió el jueves bien temprano en uno de los accesos a la ciudad de San Luis. La Policía realiza pericias y reúne testimonios para dilucidar cómo se produjo el hecho que le costó la vida a un hombre de unos 40 años.

 

 

Las primeras informaciones indican que la persona se habría arrojado a la ruta cuando pasaba un camión. Fue en el tramo comprendido entre Chacabuco y San Martín, en el sentido de circulación este a oeste.

 


El episodio vial generó un gran caos vehicular debido a que se registró en un horario pico, cuando muchos puntanos ingresan a la ciudad para cumplir con sus obligaciones laborales o dejar a sus hijos a las escuelas.
 

 

