Dijo que volcó porque se le cruzó un perro, pero el alcotest le dio positivo

Totalmente volcado quedó el vehículo en el que se trasladaba una pareja por el camino que lleva al camping “El Zapallar”, en la localidad de Quines. Como consecuencia de los golpes y lesiones ambos fueron hospitalizados y la mujer, quien sufrió las peores secuelas, fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

El conductor, a quien le dio positivo el alcotest, adujo que el accidente se produjo por intentar esquivar a un perro que se le cruzó en el camino. La Policía informó que el hombre tenía 1,99 gramos por litro de alcohol en sangre.

El vehículo es un Jeep Renegade y que el siniestro ocurrió cuando el conductor, un hombre de 38 años, perdió el control del volante mientras viajaba junto a su pareja, una mujer de 42 años.

Según relató el propio conductor, “intentó esquivar a un perro” que se habría cruzado en la ruta, por lo que tuvo que realizar una maniobra que derivó en el despiste y posterior vuelco del rodado, que quedó con las ruedas hacia arriba.

Los accidentados fueron asistidos inicialmente por personas que pasaban por el lugar y luego trasladados al hospital de Quines. El hombre sufrió golpes y pidió el alta voluntaria, mientras que su compañera fue derivada al hospital de San Luis.