22°SAN LUIS - Lunes 01 de Diciembre de 2025

Investigan a un chico de 16 años

Dolor en Tucumán por el asesinato de un menor de 10 años

El menor fue encontrado muerto en una casa de Paraguay al 100. Creen que fue asfixiado.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un niño de 10 años fue asesinado en una vivienda de la ciudad de San Miguel de Tucumán y un adolescente de 16 se entregó a la Policía.

 

Conforme a la información de los medios locales, y a la que accedió la Agencia de Noticias Argentinas, el damnificado residía en el domicilio de un tío abuelo, de 65 años, situada en el pasaje Paraguay al 100, junto a sus dos hermanos de 6 y 15.

 

El domingo, el presunto autor del homicidio se quedó a dormir en la finca como lo hacía de manera habitual, al tiempo que este lunes por la mañana llamó al 911 para alertar sobre la muerte del menor y habría indicado que falleció como consecuencia de un estrangulamiento.

 

Luego, desapareció y no hubo noticias de su paradero hasta que se entregó voluntariamente a las autoridades. Los oficiales, por su parte, concurrieron a la casa, ingresaron y hallaron muerto al niño, mientras que sus familiares despertaron.

 

Peritos de la Policía Científica realizaban análisis de rigor en la escena y el implicado se encuentra en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) a la espera del futuro de su situación procesal. 

 

El fiscal Pedro Gallo, quien interviene en el caso, sospecha que el niño fue víctima de asfixia, pero aguardaba el resultado de la autopsia, la cual será clave para el avance de las pesquisas.

 

Además, investiga si el adolescente de 16 años padece algún trastorno psiquiátrico y si comprende sus actos. 

 

