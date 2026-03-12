Detuvieron a la mujer acusada de estafar a más de 30 familias con la venta de terrenos

La Justicia dio un paso clave este jueves en la investigación por una presunta estafa inmobiliaria que conmociona a Villa Mercedes. Maité Reina del Portugal Escudero fue detenida y quedó a disposición de las autoridades judiciales, señalada como la principal responsable de maniobras ilícitas vinculadas a la comercialización de terrenos en la zona noreste, específicamente en el sector conocido como barrio "Familia Unida".



La causa, que tomó impulso hace diez días bajo la instrucción del fiscal Leandro Estrada, busca esclarecer cómo se llevaron adelante las operaciones en las que más de 30 familias resultaron damnificadas. Según los datos que arroja la investigación hasta el momento, la mujer habría ofrecido y vendido al menos 54 lotes sin poseer la titularidad de las tierras ni los instrumentos legales correspondientes para realizar tales transacciones.



El escándalo estalló con fuerza a finales de febrero de 2026, cuando máquinas de Vialidad ingresaron al predio para realizar tareas de nivelación. Ese movimiento de suelo generó momentos de extrema tensión con los vecinos del lugar, quienes intervinieron creyendo que sus compras eran legítimas. La realidad técnica y legal expuesta por el municipio contrastó con los boletos de compraventa que los damnificados exhibían.



El impacto económico para las víctimas es devastador. Se calcula que cada familia pagó aproximadamente 10 mil dólares —o cifras superiores a los 10 millones de pesos— por cada parcela. En muchos casos, los compradores entregaron sus vehículos como parte de pago y algunos, ante la necesidad habitacional, ya habían iniciado tareas de construcción en los predios en disputa.



La intervención del asesor legal del municipio, Mauro Sabattini, fue fundamental para la ampliación de las pruebas ante el fuero penal. Con la detención de la sospechosa, la Justicia avanza ahora en determinar el alcance total de la maniobra, la posible participación de otros involucrados y el destino de los fondos millonarios recaudados a través de estas ventas irregulares.