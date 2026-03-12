  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Jueves 12 de Marzo de 2026

Ciudad de San Luis

Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada

La encontraron este jueves, alrededor de las 09:00, pidiendo ayuda cerca del Río San Luis. El conmovedor episodio fue en las proximidades del cruce de las avenidas Lafinur y José Santos Ortíz.

Por redacción
| Hace 3 horas

Las primeras informaciones indican que automovilistas asistieron a la víctima de unos 30 años y avisaron a la Policía.

 

En una ambulancia del Sempro fue llevada al hospital.

 

 

 

Lo que informó la Policía

 

A las 09:35, motoristas de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial constataron la presencia de una mujer que manifestaba haber sido agredida.

 

Al identificarse dijo que tenía 38 años, que estaba sin documentación y señaló que actualmente se encuentra en situación de calle, ya que el inmueble habría sido vendido.

 

“Posteriormente arribó la ambulancia del sistema de emergencias, quien intentó brindar asistencia a la mujer. En un primer momento se negó a recibir atención médica y ser trasladada en ambulancia, aunque tras dialogar con el personal policial interviniente aceptó finalmente ser trasladada al Hospital, en un patrullero”, reseñó la fuente oficial.

 

A los uniformados les relató que durante la madrugada habría estado en cercanías del río junto a dos hombres conocidos y que en las primeras horas de la mañana la agredieron.

 

No obstante el ataque que sufrió, se negó a realizar una denuncia formal por escrito contra sus agresores.

 

Pese a la negativa de hacer una denuncia, desde  la Policía se informó que se pondrá el hecho en conocimiento de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de la atención médica que se le está brindando.

 

