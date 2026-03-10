Piden que llamen a declaración indagatoria a un ministro del gobierno provincial

Lo peticionado por Estrada corresponde en la escandalosa causa que se abrió por “la misteriosa desaparición” de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares del establecimiento “El Caburé”, situado en el departamento Dupuy, en el sur provincial que en marzo del 2024 fue expropiado por el gobierno de San Luis.

Estrada presentó el pedido de llamado a declaración testimonial en el Juzgado de Garantía N° 4, a cargo del juez Santiago Andrés Ortiz que tiene en su poder la causa caratulada: “Av. Hurto Calificado, Abuso de Autoridad y Peculado. Denunciante Vaira Enrique y Denunciado Ricardo André Bazla y otros”

El planteo lo fundamentó en declaraciones periodísticas que hizo el integrante del gabinete provincial donde reconocía la existencia de la siembra de casi dos mil hectáreas de maíz y que se estaba cosechando. “Es decisión del gobierno de la provincia cosechar y preservar”, declaró en el 2024 en FM La Nuestra de Villa Mercedes, donde también detalló que el maíz levantado era guardado en silo bolsas. Después “misteriosamente” la millonaria carga valuada en más de dos millones de dólares desapareció, como si se la tragara la tierra.

Las denuncias que hicieron en la Justicia los propietarios (Vaira e Ingaramo) por la desaparición de las dos mil hectáreas de maíz, generó un verdadero culebrón político y judicial.

Entre los involucrados en la expropiación del campo “El Caburé” y el manejo de los granos que “se volaron y nadie sabe o dice dónde están”, se encuentran además de Bazla el exfiscal de Estado de la Provincia Víctor Endeiza (actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y hermano del vicegobernador Ricardo Endeiza), funcionarios de la Secretaria de Ética Pública y Control de Gestión (fue procesado Darío Oviedo Helfenberger) y Diego Amondaraín, asesor del gobierno provincial y hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondaraín.

El productor Francisco Anselmi es otro de los nombres que suena fuerte en el caso y, según se dice en tribunales, el espiral de implicados sería más grande y abarcaría a funcionarios judiciales.

Anselmi está apuntando como el responsable del operativo 'retiro y traslado de los granos', cuyo destino se desconoce.

Bazla dio un paso al costado

Al tomar estado público el pedido de llamado a declaración indagatoria, inmediatamente circuló en las redes sociales una placa que difundió Ricardo André Bazla, señalando: “Le he solicitado al Gobernador Poggi, licencia sin goce de haberes por 90 días para ejercer mi derecho a defensa sobre falsas acusaciones de las que hoy estoy siendo víctima”.