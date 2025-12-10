Caso El Caburé: ¿Estrategia para desviar el foco de la causa que involucra al Gobierno?

La investigación por el caso El Caburé se encuentra de alguna manera "frenada". Aunque a esta altura del escenario deberían haber convocado a formulación de cargos, lo más reciente fue apenas un llamado al productor Francisco Anselmi como testigo. A lo largo de su declaración, comprendida en un texto de siete páginas, remarca que no conocía a nadie del Gobierno y que únicamente tuvo contacto con Darío Oviedo Helfenberger, a quien señala como el hombre que le dijo que "hay que cosechar el maíz".



Palabras más, palabras menos, Anselmi agregó que como la provincia no tenía para pagar el servicio rural, se tuvo que cobrar con los primeros 750 kilogramos de rinde y el resto debía ser embolsado en silo bolsa. Anselmi dijo que no se embolsó porque no llegó a cubrir los costos, que el maíz era de pésima calidad y que solo sacaron 914 toneladas. Una incongruencia tras otra.



Una declaración "mentirosa"



El abogado Pascual Celdrán, quien enfrenta en soledad a todo el aparato estatal, precisó en diálogo con El Diario de la República que la declaración de Anselmi fue "muy mentirosa" y explicó que no tiene coincidencias con el material probatorio que ya se ha aportado con antelación en la causa.



"Es parte del plan del Gobierno, que lo único que quiere hacer es descargar toda la culpa sobre Oviedo, quieren instalar la idea de que el único que actuó fue Oviedo", aseveró Celdrán.



Al mismo tiempo, comparó datos para dar cuenta de las contradicciones. Contó que Anselmi revisó el maíz y lo cosechó, trayendo máquinas desde muchísimos kilómetros, para después darse cuenta de que no tenía rinde. Algo inentendible, porque cualquier persona que entiende del tema, ni bien ve el maíz puede advertir si tiene ganancia o no. Por lógica, nadie se metería a cosechar algo que no le va a dejar dinero.



Sin embargo, Anselmi asegura en su declaración que estuvo 60 días cosechando, y que solo obtuvo alrededor de 900 toneladas, que sacaron en 30 camiones. "Dice que nadie los paró, pero no dice cuáles camiones, no declaró ante ARCA. Dice que lo declaró a un feedlot cerca y no dice cuánto lo cobró. Es un plan del Gobierno, conjuntamente con Anselmi para perjudicar solamente a uno de los acusados y beneficiar al resto", aseveró el letrado.



Pruebas que hablan por sí solas, ignoradas



Celdrán destacó que Oviedo Helfenberger presentó las órdenes que le daba Víctor Endeiza para cosechar el maíz, para que haga el contrato respectivo, que se elaboró en la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, liderada por Ricardo André Bazla.



"Se lo enviaron (al contrato), lo imprimieron, lo firmó Anselmi en una estación de servicio y después se lo dieron a Bazla para que firme, todo por orden de Endeiza. Y Bazla no lo quiso firmar, lo dejaron así, recién ahora se dan cuenta de que no hicieron acta, inventario. Pero las órdenes por Víctor Endeiza están, están grabados los audios y conversaciones por teléfono con Oviedo. No pueden desconocer que se cosechó el maíz. Bazla dijo en una radio local que lo iban a cosechar, está clara la participación de todos", insistió el abogado.



Aún así, con pruebas contundentes y detalles que al menos deberían -por lógica- despertar la alerta, parece no importarle a las autoridades.

"Anselmi dice que la máquina le dio 900 toneladas, pero Oviedo dice que dio entre 1.800 y 1.900 en pocos días, es decir, mínimamente, arriba de mil toneladas. Después de eso, el maíz era muy bueno, de primera calidad, están las filmaciones, pero dicen que no les alcanzó ni para pagarle a Anselmi. ¿Estuvo 60 días encerrado en un campo para perder plata y había visto que el maíz no le daba? Quieren hacer creer que al Gobierno no le sobró ni una sola moneda del maíz. Ni ellos se lo creen. Los vecinos comentan que gran parte del maíz fue llevado a un señor Court", repudió.



¿Aprietes a la Justicia?



Celdrán lamentó que "lo tienen apretado" al fiscal Leandro Estrada, reflotándole un jury "inexistente". Advirtió que lo tienen "amenazado" con esa situación, por lo cual, si llega a actuar en consonancia con la gravedad del caso El Caburé, lo van a suspender, o echar, arruinando su carrera judicial.



"Estoy desarmado anímicamente, veo la maniobra tan asquerosa y me da mucha bronca", lamentó Celdrán frente a las presiones y el poder ejercido desde el Estado.



En otro tramo de su diálogo, contó que las autoridades se dedican a "presionar a la Justicia" en doble sentido: por un lado, para denunciar sin fundamentos a cualquier enemigo político y hacer que jueces y fiscales actúen en consecuencia; por otra parte, para que no tomen decisiones contra los funcionarios oficialistas.



"Estrada está haciendo malabares para convencerme de que fue Oviedo, que no es hurto, que solo se trata de incumplimiento de deberes de funcionario público. A Anselmi lo llaman solamente a testimonial y Anselmi claramente puede reconocer los delitos que cometió; ahora dudo que los llamen a formulación de cargos. El fiscal no es punzante en sus preguntas, cuánto cobró, si denunciaron al ARCA, quién le dio la orden, es preocupante lo que está pasando", pronunció.



"Me han dejado muy solo, no logro que (Alejandro) Viano me conteste el teléfono. Estoy peleando contra molinos de viento. Me han dejado solo, sin fuerzas. Pero voy a seguir peleando, sé cómo ha sido la cosa. Está demostrado. Si no es hoy, será en poco tiempo. Van a pagar sus culpas, tanto Ricardo André Bazla, como Víctor Endeiza, como Francisco Anselmi y como Diego Amondarain, que han desapoderado a los verdaderos dueños de su maíz, de grandes sumas de dinero. Hay una serie de atrocidades que no se pueden permitir, me da lástima que aprieten así a un fiscal como Estrada", concluyó.

