Poggi prepara su reforma mientras la Legislatura queda cerrada casi cuatro meses

La Legislatura puntana, en ambas Cámaras, bajó la persiana después de una semana cargada de proyectos culturales, sociales y educativos. Fue la despedida de quienes terminaron mandato y la bienvenida de quienes ocuparán una banca por los próximos cuatro años. Con las últimas votaciones completadas, cerró puertas hasta el 1° de abril, fecha en la que el Gobernador encabezará la apertura de sesiones ordinarias.

El Ejecutivo ya confirmó que no convocará a extraordinarias, por lo que el Poder Legislativo quedará totalmente paralizado por casi cuatro meses, un receso extendido que deja cualquier discusión mayor en pausa.

Ese paréntesis largo funciona como antesala de lo que Poggi intentará empujar apenas se reabra la actividad: la Reforma Constitucional. La iniciativa, que el Gobierno prepara mientras el recinto permanece inactivo, apunta a un rediseño profundo de la estructura institucional provincial. En el corazón del proyecto aparece la posible eliminación del Senado para avanzar hacia un modelo unicameral, junto con la idea de establecer capitales alternas que obliguen al Ejecutivo a gobernar de manera itinerante, especialmente en ciudades como Villa Mercedes. También se pondrá sobre la mesa la limitación de mandatos, incluido el del gobernador, y la eliminación de las elecciones intermedias, uno de los puntos que genera mayor expectativa en el oficialismo.

Aunque la discusión formal recién llegará en abril, el Gobierno ya perfila los trazos de una reforma que podría modificar reglas centrales de la política puntana. Y lo hará después del receso más largo del año, cuando los legisladores vuelvan a ocupar sus bancas y la provincia retome su pulso institucional.