¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Pese a lo fresco que amaneció el jueves, el correr de la jornada volverá a tener temperaturas relativamente altas, con una máxima de 30 grados a la siesta, el momento del día en que también habrá algunas tormentas.

Esa será la matriz de casi todo el fin de semana en la provincia, con posiblemente excepción del viernes, que estará muy caluroso con una máxima de 32 grados, el cielo despejado y ráfagas de viento proveniente del norte.

Aunque el sábado permanecerá con esas temperaturas, se esperan algunas lluvias y tormentas en el centro y el norte de la provincia, lo que hará que la mínima descienda a los 13 grados.

Esa tendencia a la baja se acentuará el domingo, que tiene prevista una mínima de 9 grados y una máxima de 21, con viento del sureste y un cielo que comenzará nublado con lluvias ubicadas en el norte de la provincia.