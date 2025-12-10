“Impedir que asuma Andrea Quiroga es una grave violación a la voluntad popular”

La no asunción de la concejal electa de Villa Mercedes Andrea Quiroga sigue dando que hablar y provocó la reacción del Partido Justicialista de Pedernera que difundió un fuerte documento.

El Consejo Departamental Pedernera del PJ expresa "la grave violación a la voluntad popular" y repudia los hechos ocurridos en la asunción de concejales donde se "impidió de manera arbitraria, injustificada y contraria a derecho el juramento de la concejala electa Andrea Gabriela Quiroga".

Agrega que "cumple con todos los requisitos exigidos por la Carta Orgánica Municipal". Es por ello que la decisión adoptada por el Concejo Deliberante, a instancia de la Comisión de Poderes, constituye una "vulneración directa de los derechos políticos garantizados por la Constitución Nacional, una violación del principio de igualdad ante la Ley, un acto de desviación de poder incompatible con la institucionalidad democrática y un gravísimo antecedente de violencia política contra una mujer electa y la libertad de expresión".

Y sostiene que "resulta inadmisible que se haya aplicado una figura inexistente en el derecho argentino como la supuesta incompatibilidad moral y ética para impedir el ingreso de una concejala legítimamente elegida, mientras que en la misma sesión sí se permitió la jura de dirigentes con causas penales activas".

Finalmente sostiene que lo "sucedido en el Concejo Deliberante no solo atenta contra los derechos de una representante electa, sino que pone en riesgo las bases mismas de la democracia".

Por ello exigen "la inmediata restitución del derecho de jura y asunción de Andrea Gabriela Quiroga".