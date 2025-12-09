El Festival de los Vientos se achica: también se cayeron Los Caldenes

El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, junto al intendente de La Punta, Luciano Ayala, el día en que comunicaron la festividad. Foto: ANSL.

Mientras la Intendencia de La Punta, en manos de Luciano Ayala, continúa anunciando que el Festival de los Vientos 2026 se llevará adelante el 10 y el 11 de enero, las últimas noticias indican que sólo se hará en una sola noche: la primera.



Esto se debe a que, tras el escándalo con la banda “Sabroso”, que anunció que no estará en dicho festival por “Incumplimiento contractual”, los organizadores decidieron “acomodar la grilla” en un solo día. De esta forma, “Los Caldenes”, por otros compromisos contraídos, no podrán actuar en este promocionado encuentro.



Representantes de las bandas folclóricas que actuarían el 11 de enero, le confirmaron a El Diario de La República, que funcionarios de la municipalidad administrada por Ayala se comunicaron este martes con cada uno de los artistas y les dijeron “que por razones económicas” se suspendían sus actuaciones.



Otros artistas consultados por este medio indicaron que se les consultó si podían actuar el día 10 de enero, pero dada la fecha y la innumerable cantidad de festivales que se realizan en el país en plena época de verano, hubo bandas que afirmaron que no podían estar presentes.



Sin Sabroso y sin Los Caldenes, la edición 2026 del Festival de los Vientos pierde mucha fuerza.



El conjunto folklórico de La Pampa tiene entre otros conocido temas a “Duele”, toda una paradoja con la situación que atraviesa el festival de la ciudad de La Punta.

