Tiene la mitad de una carrera aprobada, pero ahora quedó libre y debe pagar su cursada

El caso de Lautaro refleja lo que le pasa a muchos estudiantes de la ULP. Foto: Freepik.

La ilusión de alcanzar un título universitario se transformó en angustia para Lautaro, un estudiante de la Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de La Punta (ULP) bajo lo que era el convenio con la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF).



Con el 50% de la carrera ya cursada y un desempeño que incluía 11 de 12 materias aprobadas el último año, el joven se encontró este cuatrimestre con una notificación inesperada: el sistema lo calificó como "alumno libre", quitándole la posibilidad de continuar estudiando de forma gratuita.



Esta situación respondió al quiebre del convenio que garantizaba la gratuidad de la oferta académica. Al caerse este acuerdo, la universidad impuso nuevos y estrictos requisitos de regularidad, como tener el 60% de la carrera aprobada, una condición que no fue detallada al momento de la inscripción original y que dejó a muchos alumnos fuera del sistema.



"Me encuentro con una desilusión tremenda porque ahora tengo que pagar la carrera cuando venía con una fluidez perfecta", relató Lautaro en diálogo con El Diario de la República.



Según explicó el estudiante, la Mesa de Ayuda de la ULP le informó que su carrera ya no formaba parte de la oferta vigente del convenio. Como única alternativa para no perder lo avanzado, le propusieron inscribirse de manera privada a través de la UNTREF Virtual, lo que implica afrontar el pago de una matrícula que ronda los 180 mil pesos, además de los aranceles mensuales.



El joven estudiante manifestó que esta medida representa un "ahogo" económico y denunció que los alumnos se sienten ignorados por la institución. Lautaro señaló que muchos compañeros de su cursada y de otras carreras atraviesan la misma realidad, viéndose obligados a abandonar o a planear un futuro diferente ante la imposibilidad de solventar los gastos de una carrera que se suponía gratuita.



"Venia enfocado en recibirme para tener otras expectativas de vida. Que te dejen tirado con todo el avance que uno tenía es un bajón", concluyó el alumno. El cambio en las reglas de juego a mitad de camino dejó en jaque el futuro académico de quienes confiaron en el modelo educativo de la ULP para alcanzar su profesionalización.



Ahora se dirime entre la complicada posibilidad de seguir vía privada o abandonar sus estudios.