Crisis en la ULP: denuncian precarización, persecución y manejos arbitrarios

La casa de estudios en el ojo de la tormenta por impericias y desmanejos. Imagen ilustrativa. Foto: ANSL.

El clima de tensión en la Universidad de La Punta (ULP) ha alcanzado un punto de ebullición. Lo que empezó tiempo atrás como un reclamo focalizado de los docentes rurales por la pérdida de poder adquisitivo, la sobrecarga de tareas y los dramas salariales, se ha transformado hoy en una protesta generalizada que incluye al personal administrativo.



Distintas fuentes, que solicitaron el anonimato por temor a represalias laborales, revelaron una trama de irregularidades que pone en jaque la gestión actual.



La situación laboral dentro de la ULP es descripta por sus protagonistas como un esquema de "incertidumbre permanente". Según los testimonios recolectados, una gran parte del personal docente y no docente carece de acceso directo a los términos formales de sus contratos, lo que deriva en una vulnerabilidad extrema.



Esta opacidad administrativa permitiría que la continuidad en los puestos dependa de criterios discrecionales y vínculos personales, más que del desempeño profesional o académico.



El conflicto, que arrastra antecedentes desde el año pasado en las Escuelas Públicas Digitales y Generativas, se ha agravado por lo que los trabajadores denominan una "persecución encubierta".



Quienes se atreven a señalar falencias pedagógicas o administrativas aseguran enfrentar un ambiente verticalista, donde el temor a perder el empleo es utilizado como herramienta de disciplinamiento.



En este contexto, recordaron con amargura las promesas incumplidas del rector, quien meses atrás se comprometió a brindar soluciones que, hasta la fecha, no se han materializado.



Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta al tercer piso de la universidad, específicamente al área de Ingreso y Permanencia. Los relatos coinciden en señalar presuntas irregularidades en la asignación de horas de trabajo.



Se menciona la existencia de "horas fantasma" o sobredimensionadas que beneficiarían a un círculo cerrado, incluyendo a familiares directos de funcionarios sin la formación docente requerida. Mientras tanto, a los docentes de carrera y al personal administrativo se les niegan mejoras salariales bajo el argumento sistemático de que el cupo presupuestario está cubierto.



Esta realidad ha impactado directamente en la calidad educativa. Los docentes advierten sobre un desgaste que imposibilita sostener el proyecto pedagógico original de la ULP, mientras que los administrativos denuncian una sobrecarga de tareas con salarios que han quedado pulverizados por la inflación.



La distancia entre el discurso oficial de "innovación y excelencia" y la precariedad cotidiana es, para los denunciantes, cada vez más insalvable.

En el marco del "Año de la Educación" impulsado por el Gobierno provincial, el personal de la ULP exige una auditoría urgente y profunda. Aclaran que el reclamo no tiene tintes partidarios, sino que busca recuperar la transparencia de una institución que supo ser orgullo de San Luis.



"No cuestionamos a la Universidad, sino a quienes la gestionan como un bien propio", sentenciaron las fuentes, quienes esperan que la visibilización de estos hechos fuerce un cambio de rumbo antes de que el deterioro sea irreversible.

