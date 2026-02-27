Otra baja en el gobierno provincial en medio de un papelón

El funcionario, que depende del ministro Juan Álvarez Pinto, permitió que el patio del Museo Histórico de San Luis (Mushal), un lugar tan emblemático y sensible que recuerda a las víctimas de la horrorosa dictadura militar, sea convertido en un boliche, con baile incluido.

Esto sucedió el pasado fin de semana y “el ambiente que se generó con música la palo”, motivó a que varios vecinos convocaran a la Policía.

El agravio a la memoria de los desaparecidos derivó en el desplazamiento de Muñoz, que ‘sin brújula’ facilito que un espacio destinado a la realización de actividades culturales sea utilizado como un lugar para fiestas, como si fuera un boliche.

Esta triste y dolorosa situación para con las víctimas de la dictadura, se suma o otros hechos de descontrol que han ocurrido en el ámbito de Cultura y Turismo del gobierno provincial.

Uno de los últimos hechos fue con la desaparición de una camioneta VW Amarok que estaba estacionada en la cochera de la sede de Cultura en calle San Martín y que luego apareció destrozada en el barrio 1° de mayo, en la zona oeste capitalina.

El enigmático episodio ocurrió en la madrugada del 12 de enero y una de las primeras conjeturas apuntaba a que un empleado habría facilitado su uso para “una fiestita privada”.

Mutismo. De este culebrón no hubo ni una línea informativa del gobierno provincial. Por lo que se desprende, que lo mismo sucedería con la forzada renuncia de Pablo Muñoz.