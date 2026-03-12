El crimen del policía en Cortaderas: el fiscal pidió más tiempo y siguen las dudas

La medida solicitada por el fiscal Marcelo Saldaño busca garantizar el avance de la causa mientras se analizan comunicaciones telefónicas, se amplían testimonios y se revisa el expediente tras cambios en la representación legal de las partes. El homicidio del uniformado, ocurrido cuando acudió a un robo en una vivienda, sigue siendo uno de los hechos de inseguridad más graves registrados en la provincia en los últimos años.

La Justicia provincial resolvió prorrogar por 45 días la prisión preventiva de Julio "El Gringo" Lescano, principal imputado por el homicidio del policía. Renato Mauricio Fuentes fue asesinado durante un asalto ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Cortaderas.

La decisión fue tomada durante una audiencia en la que el fiscal de la causa solicitó ampliar el plazo de la investigación penal preparatoria para continuar con diversas medidas probatorias. Entre ellas, el análisis de comunicaciones telefónicas y la ampliación de testimonios de personas que ya declararon en el expediente.

Según planteó el Ministerio Público Fiscal, en la causa se produjeron circunstancias extraordinarias —entre ellas cambios en la representación de las partes— que obligan a revisar el expediente antes de avanzar hacia una eventual solicitud de elevación a juicio.

En ese contexto, el fiscal también pidió extender la medida de coerción para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación mientras continúan las diligencias judiciales.

El juez Jorge Pinto finalmente resolvió extender la prisión preventiva por 45 días, plazo durante el cual el imputado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras la causa avanza hacia la etapa intermedia del proceso.

El crimen que se investiga ocurrió el 20 de septiembre de 2024, cuando el oficial Renato Mauricio Fuentes acudió junto a otro efectivo a una vivienda del loteo El Prado tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso.

Según la reconstrucción de los investigadores, dos delincuentes, "El Gringo" y Mauro Vieyra, habían ingresado armados a la casa donde se encontraban una mujer y su hijo. Durante el asalto los redujeron y los ataron con precintos mientras buscaban dinero y objetos de valor.

Cuando la Policía llegó al lugar, los asaltantes respondieron a los tiros y se produjo un violento enfrentamiento. Fuentes recibió varios disparos, uno de ellos en el cuello, que le provocó la muerte en el lugar.

Vieyra resultó herido durante el tiroteo y murió al día siguiente en el hospital de Merlo, mientras que la investigación judicial continuó con la imputación del otro sospechoso por robo calificado y homicidio criminis causa.

A casi dos años del hecho, la causa continúa abierta y la Fiscalía busca reunir más pruebas para definir la acusación que podría llevar el caso a juicio.