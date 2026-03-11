Los miedos por el PANE en San Luis fueron reflejados por un medio nacional

El funcionamiento del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) quedó bajo la lupa nacional luego de que el medio "El Destape" alertara sobre las precarias condiciones en las que los alumnos reciben su alimentación.



Guillermo "Willy" Braun, asistente de educación especial y dirigente del PJ en el departamento Junín, explicó que la situación no representa un caso aislado, sino que se trata de un problema profundo que afectó a toda la infraestructura educativa de la provincia.



Braun detalló que prácticamente ninguna escuela de San Luis cuenta con un comedor adecuado, lo que obliga a que los niños tengan que comer en los mismos bancos donde estudian.



"El Destape" se contactó con un padre de Villa de Merlo para consultar sobre la problemática. El tutor manifestó su preocupación por el rechazo de sus hijas hacia los alimentos: la menor ya no quiso tomar leche con chocolate y la mayor rechazó las carnes debido a las deficientes condiciones de cocción.



Según el análisis de Braun, la falta de espacios asignados e higienizados en las escuelas respondió a un cambio en la realidad social, ya que anteriormente los alumnos no asistían con hambre a los establecimientos.



Este fenómeno comenzó a registrarse con mayor fuerza en los últimos dos años, como muestra del complejo escenario laboral y económico donde los niños dejaron de compartir la mesa con sus padres en el hogar.



En el marco del inicio del ciclo lectivo, se difundieron imágenes de alimentos en mal estado provistos por el programa provincial. Braun vinculó esta situación con el posicionamiento político de la gestión local, al señalar que el Gobierno provincial apoyó activamente las políticas nacionales y que los diputados del sector votaron en sintonía con las medidas de la Casa Rosada.



Finalmente, el referente remarcó que el hambre en las instituciones educativas se convirtió en una realidad urgente que desnudó la falta de previsión en la infraestructura escolar para garantizar condiciones dignas y saludables de alimentación para los estudiantes.