Motochorros asaltaron a una mujer en el barrio “Mirador del Portezuelo”

Mientras caminaba hacia su trabajo en la Escuela N° 446 “Pueblo Puntano de la Independencia” de la ciudad de San Luis, una mujer fue atacada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Le robaron el teléfono celular, entre otras pertenencias.

De acuerdo a lo que publicaron vecinos en las redes sociales, el ataque fue este miércoles alrededor de las 07:00, en la calle principal del barrio Mirador del Portezuelo, muy cerca de una parada de colectivos.

En las mismas publicaciones, los testigos del episodio señalan que tras el golpe los encapuchados escaparon hacia los campos que rodean toda la barriada, en la zona sur de la ciudad.

También criticaron al “sistema de alarmas” que tiene la Policía porque sostienen que este asalto se podría haber evitado, ya que avisaron que estos motochorros andaban merodeando esta barriada y el loteo privado “Amieva”.

“Además de las llamadas a la Policía y al 911 -que nunca contesta-, los vecinos advirtieron de la sospechosa presencia de los sujetos en los grupos de WhatsApp, pero lamentablemente no hubo respuestas y recién un móvil apareció cuando la mujer asaltada estaba en la escuela, que es donde trabaja”, detalló una fuente de la vecindad.

El barrio Mirador del Portezuelo está bajo la jurisdicción de la Comisaría N° 41, a cuyos responsables los representantes de las familias le han expuesto todos los factores que favorecen el accionar de los delincuentes. El combo de falencias incluye la falta de iluminación (fundamentalmente en la calle integradora con los barrios Félix Bogado y 544 Viviendas) y las amplias extensiones de campos, donde tienen sus guaridas los malvivientes.