Una causa internacional y un error que dejó libre a un investigado por abuso infantil

En el marco de un operativo internacional contra la explotación infantil, un hombre investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil recuperó la libertad tras la nulidad de los allanamientos que habían originado la causa.

La decisión judicial dejó al descubierto –tal como se remarca en tribunales- una cadena de irregularidades que ahora derivaron en una denuncia penal contra la fiscal de Instrucción en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1, María Delia Bringas.

La causa se inició dentro del Operativo Internacional “Aliados por la Infancia – Red 24/7 Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”, un procedimiento coordinado a nivel global para detectar redes de distribución de material ilícito. En ese contexto se ordenaron allanamientos en domicilios de la ciudad de San Luis.

Sin embargo, según surge de la denuncia presentada por dos abogadas del foro capitalino, los ingresos a las viviendas se habrían producido en horas de la madrugada, antes de que existiera autorización judicial válida. La orden habría sido solicitada recién después de concretados los procedimientos, y en las actas se consignó un horario distinto al real.

Esa discrepancia temporal fue planteada por la defensa en una audiencia de nulidad y terminó impactando de lleno en el proceso: al declararse inválidos los allanamientos, también quedaron comprometidas las pruebas obtenidas y la detención del imputado.

Las denunciantes sostienen que la fiscal a cargo habría incurrido en allanamiento ilegal, falsedad ideológica y detención ilegal. En una ampliación posterior incorporaron además la figura de violación de domicilio respecto de uno de los inmuebles inspeccionados.

Más allá de la eventual responsabilidad penal, el dato político-judicial es contundente: una investigación enmarcada en una red internacional contra el abuso infantil terminó debilitada por errores procesales básicos. La defensa del imputado, Federico Farías, logró instalar que se vulneró la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, lo que abrió la puerta a la nulidad.

El caso generó inquietud dentro del ámbito judicial porque expone un problema estructural: cuando en investigaciones de alta sensibilidad no se respetan estrictamente las formalidades legales, el riesgo no es sólo disciplinario, sino procesal. Y el efecto puede ser irreversible.

Hoy la discusión no gira únicamente en torno a la conducta individual de la fiscal denunciada, sino al impacto institucional de un expediente que pasó de ser parte de un operativo internacional contra el abuso sexual infantil a convertirse en una controversia interna sobre legalidad y control.

Mientras la denuncia avanza, la pregunta que sobrevuela los pasillos judiciales es incómoda: cómo una causa de semejante envergadura terminó debilitada por errores que, de confirmarse, podrían haberse evitado.