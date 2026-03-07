  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Domingo 08 de Marzo de 2026

Entre San Luis y La Punta

Cuatro heridos en un fuerte choque en la ruta 146

Un automóvil fue colisionado por una camioneta cuando intentaba ingresaba a un barrio. Los lesionados son un adulto, una chica de 15 años y dos menores de edad.  

Por redacción
| Hace 2 horas

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado, alrededor de las 22:00, en la ruta nacional 146 entre las ciudades de San Luis y La Punta.

 

Como consecuencia del impacto un hombre y su hija de 15 años fueron trasladados al Hospital Central "Ramón Carrillo"; en tanto que dos menores que iban en el otro vehículos fueron llevados al Hospital Pediátrico.

 

La colisión fue en el acceso a los barrios Pinar del Norte y los Sauces. En un Volkswagen Bora, que circulaba de sur a norte, iban el hombre y la adolescente.

 

Por su parte, en una camioneta VW Amarok, que se desplazaba por la ruta de norte a sur, lo hacia otro hombre junto a los dos chicos de 6 y 7 años.

 

De acuerdo a lo que ha trascendido a través de los medios de prensa, el impacto se registró cuando el automóvil maniobraba para ingresar a las barriadas.

 

Además de los heridos, el siniestro vial dejó como saldo importantes daños en los vehículos.

 

Ampliaremos 

 

