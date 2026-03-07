Cuatro heridos en un fuerte choque en la ruta 146

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado, alrededor de las 22:00, en la ruta nacional 146 entre las ciudades de San Luis y La Punta.

Como consecuencia del impacto un hombre y su hija de 15 años fueron trasladados al Hospital Central "Ramón Carrillo"; en tanto que dos menores que iban en el otro vehículos fueron llevados al Hospital Pediátrico.

La colisión fue en el acceso a los barrios Pinar del Norte y los Sauces. En un Volkswagen Bora, que circulaba de sur a norte, iban el hombre y la adolescente.

Por su parte, en una camioneta VW Amarok, que se desplazaba por la ruta de norte a sur, lo hacia otro hombre junto a los dos chicos de 6 y 7 años.

De acuerdo a lo que ha trascendido a través de los medios de prensa, el impacto se registró cuando el automóvil maniobraba para ingresar a las barriadas.

Además de los heridos, el siniestro vial dejó como saldo importantes daños en los vehículos.

Ampliaremos