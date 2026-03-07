El norte puntano se movió por un fuerte sismo en La Rioja

Un fuerte sismo de 5 grados de magnitud salió la provincia de La Rioja y hubo réplicas en otras cuatro provincias.

En el norte de San Luis fue advertido como "una explosión", según señaló un vecino de Candelaria.

El Instituto Nacional de Prevención Sismológica (INPRES) informó que el movimiento telúrico se registró a 147 kilómetros de profundidad.

Según publicaciones en las redes sociales, el temblor se sintió en toda la región del Departamento Ayacucho, en especial en Candelaria y Quines por su cercanía con La Rioja. En tanto que, un poco más leve, en Luján y San Francisco del Monte de Oro.

En movimiento telúrico fue a 30 kilómetros de Chepes y, hasta ahora no se han reportado daños.