"El Santo" mendocino, el primer rival de Juventud

Con sabor a clásico será el primer partido que Juventud Unida Universitaria tendrá que enfrentar en la nueva edición del Torneo Federal “A” del Consejo Federal de AFA. El contrincante, San Martín de Mendoza y se verán la cara en la vecina provincia, el próximo 22 de marzo.

El “Juve” integrará la Zona 3 del certamen que se jugará en cuatro grupos, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro equipos descenderán al Torneo Regional Federal Amateur.02

En la primera fase jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a la segunda fase 18 equipos. Del primero al quinto, en las zonas conformadas por 10 equipos, del primero al cuarto en los grupos de nueve y el mejor quinto de las zonas integradas por 9 clubes.

El fixture de la Zona 3

Fecha 1 (22 de Marzo)

Costa Brava (General Pico) - Fundación Amigos por el Deporte (Russell)

Huracán Las Heras - Dep. Argentino (Monte Maíz)

At. Club San Martín - Juventud Unida Universitario (San Luis)

Atenas (Río Cuarto) - Cipolletti

LIBRE: Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces).

Fecha 2 (29 de Marzo)

Cipolletti vs Atlético Club San Martín

Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras

Argentino Monte Maíz vs Costa Brava

FADEP vs Deportivo Rincón

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 3 (5 de Abril)

Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz

Costa Brava vs Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs Cipolletti

Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto

Libre: FADEP

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti

