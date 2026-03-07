"El Santo" mendocino, el primer rival de Juventud
Se enfrentarán el Mendoza, el 22 de marzo. El elenco puntano integra la Zona 3. Todos los rivales y fechas.
Con sabor a clásico será el primer partido que Juventud Unida Universitaria tendrá que enfrentar en la nueva edición del Torneo Federal “A” del Consejo Federal de AFA. El contrincante, San Martín de Mendoza y se verán la cara en la vecina provincia, el próximo 22 de marzo.
El “Juve” integrará la Zona 3 del certamen que se jugará en cuatro grupos, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro equipos descenderán al Torneo Regional Federal Amateur.02
En la primera fase jugarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta.
Clasificarán a la segunda fase 18 equipos. Del primero al quinto, en las zonas conformadas por 10 equipos, del primero al cuarto en los grupos de nueve y el mejor quinto de las zonas integradas por 9 clubes.
El fixture de la Zona 3
Fecha 1 (22 de Marzo)
Costa Brava (General Pico) - Fundación Amigos por el Deporte (Russell)
Huracán Las Heras - Dep. Argentino (Monte Maíz)
At. Club San Martín - Juventud Unida Universitario (San Luis)
Atenas (Río Cuarto) - Cipolletti
LIBRE: Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces).
Fecha 2 (29 de Marzo)
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 3 (5 de Abril)
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
