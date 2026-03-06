ChangoMâs invita a sus clientes a la “Gran Feria de Liquidación”

Buenos Aires, 6 de marzo de 2026. Con el objetivo de mejorar la propuesta de valor hacia los clientes, ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, presenta la Gran Feria de Liquidación.

Se trata de una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos en las categorías de bazar, electro, muebles, maquillaje, decoración del hogar, fragancias, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otras.

Hasta el domingo 8 de marzo, los clientes tendrán a disposición descuentos del 60%, 50% y hasta 40% en diferentes productos para renovar el hogar y aprovechar miles de artículos a precios únicos en todas las sucursales ChangoMâs del país y a través de la plataforma de eCommerce MâsOnline.

