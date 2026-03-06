Una decisión que no pasó inadvertida en la EDIRO

Las autoridades del gobierno de la provincia (Ministerio de Desarrollo Social y Secretaria de Transporte) adoptaron una medida que despertará polémica.

Tal como lo muestra la imagen, dispusieron retirar una silla en todas las hileras de la estación terminal de ómnibus EDIRO de la ciudad de San Luis.

Todo indica que lo hicieron para evitar que aquellas personas que no tienen donde vivir, duerman allí. Sin embargo, no hay una comunicación oficial informando sobre la determinación.

La disposición fue adoptada en medio del incremento de personas que viven y duermen en la calle, con consecuencias fatales como el que ocurrió esta semana en pleno centro puntano.

En las redes ya circulan las primeras fotos subidas por algunos pasajeros que se sorprendieron ante el nuevo escenario.