Luis Soloa, Fer y Facu preparan una noche especial para las mujeres en Roma Multiespacio

La música es el nexo ideal para celebrar, para honrar, para homenajear, y para pasar momentos inolvidables. En ese sentido y de cara al Día Internacional de la Mujer, Luis Soloa, Fer y Facu preparan una noche inolvidable, dedicada 100% "a ellas".



El encuentro será este sábado en Roma Multiespacio, en el complejo ubicado en Gervasio Escudero, a 50 metros de ruta 3. El trío de la movida tropical con sello puntano, decidió resaltar la esencia, la elegancia y la magia que hace "eternas" a las mujeres, transformando el habitual baile en una noche con un matiz distintivo.



Fiel al estilo del "Tío Luis", la organización garantiza un evento de excelencia musical apoyado en un despliegue técnico de vanguardia, con sistemas de iluminación y sonido de primer nivel que buscarán crear una atmósfera única para que el público disfrute de una propuesta que promete quedar grabada en el recuerdo de los asistentes.



Fieles a sus raíces, los artistas ofrecerán un recorrido por lo mejor de su repertorio, combinando los clásicos que invitan al baile con momentos de profunda calidez dedicados a las agasajadas.



La iniciativa busca ser mucho más que un concierto; pretende ser un espacio de encuentro donde la alegría del ritmo se fusione con el respeto y la admiración hacia la mujer en su día especial, manteniendo la cercanía y el carisma que el grupo cultiva con sus seguidores desde hace años.



Para quienes deseen ser parte de esta velada imperdible, la organización informó que la entrada general tendrá un valor de 10 mil pesos y se podrá adquirir únicamente de forma presencial en la boletería de Roma Multiespacio.



Toda la información actualizada y los detalles del minuto a minuto del evento pueden seguirse a través de la cuenta oficial de Instagram @multiespacioroma, donde la expectativa crece para lo que se perfila como el gran evento tropical de San Luis.

