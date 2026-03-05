Fuertes lluvias, crecidas récord y un puente colapsado a meses de su inauguración

La provincia atraviesa una jornada de intensas lluvias, cuestión que azotó gran parte del territorio, dejando a su paso un escenario de ríos desbordados y daños en la infraestructura. La magnitud del fenómeno meteorológico se ve reflejada en las cifras oficiales, donde localidades como Anchorena registraron un pico de 124,3 milímetros y Villa de Praga superó la barrera de los 100 milímetros en apenas un día. Este volumen de agua impactó directamente en los principales reservorios, llevando a los diques Antonio Esteban Agüero y Nogolí, por ejemplo, a sus niveles máximos de capacidad.



En medio de este panorama de alerta generalizada, el dato más alarmante surgió desde la localidad de Las Chacras, en el departamento San Martín. La fuerte crecida registrada durante la mañana de este jueves terminó por destruir y arrastrar la pasarela colgante peatonal que unía al pueblo con el cementerio local.



El hecho generó una fuerte controversia, dado que la obra había sido inaugurada hace apenas cuatro meses, el pasado 7 de noviembre de 2025, en un acto encabezado por el gobernador Claudio Poggi junto a la intendenta Sandra Altamirano.



La estructura, que demandó una inversión de 28 millones de pesos, consistía en un puente metálico de 25 metros de largo. A pesar de ser una obra clave para la conectividad de los vecinos, la fuerza del agua desnudó la vulnerabilidad del diseño frente a las crecidas estacionales, dejando a la comunidad nuevamente incomunicada en ese sector.

De un lado, el puente recientemente inaugurado. Del otro, el puente colapsado con la lluvia. Foto: redes sociales.



Mientras tanto, en otras zonas como San Francisco del Monte de Oro, la situación es igualmente compleja; se registraron crecidas imponentes que obligaron al corte total de tránsito en el primer y segundo badén, dado que el nivel del agua continúa en ascenso.



El fenómeno también se hizo sentir con violencia en Siete Cajones y zonas aledañas a El Trapiche, donde se observaron imágenes impactantes por el volumen de sedimento y la velocidad del caudal.



Otras mediciones destacadas de la jornada incluyen a Lafinur con 96,2 mm y San Miguel con 86,5 mm, números que explican por qué la red hídrica provincial se encuentra operando al límite.



Por estas horas, las autoridades mantienen el monitoreo constante sobre los cauces, mientras los vecinos de Las Chacras observan con resignación los restos de una obra pública que prometía durabilidad y no logró resistir el primer gran embate de la naturaleza.



En cifras



De acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la zona del Aeropuerto Valle del Conlara registró 52,4 milímetros en las últimas 24 horas. Anchorena marcó 124,3 mm; El Amago 56,9 mm; El Trapiche 26,8 mm; La Botija 43,9 mm; Lafinur 96,2 mm; Martín de Loyola 41,2 mm; Merlo 68,6 mm; Nogolí 42,8 mm; Paso Grande 43,8 mm; Quebrada de las Higueritas 57,1 mm; San Francisco 34,6 mm; San Martín 45,5 mm; San Miguel 86,5 mm; Santa Rosa 63,2 mm; Villa de Praga 100,2 mm y Villa Larca 49,4 mm.

