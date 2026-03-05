  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Jueves 05 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Jueves 05 de Marzo de 2026

EN VIVO

San Luis

Guillermo Catalfamo dejó el Tribunal de Cuentas de la Provincia

Como se jubiló presentó la renuncia al cargo ante los otras autoridades del organismo. La renuncia ya fue comunicada a los otros poderes del Estado y se hizo efectiva a partir del 2 de marzo.

Por redacción
| Hace 4 horas

Catalfamo, de profesión abogado, cuenta con una larga trayectoria en la función pública y fue ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.

 

Además, ha desempeñado labores en otras entidades y se lo conoce como un activo simpatizante y, en su momento, dirigente del Sportivo Estudiantes.

 

Ante la renuncia de Catalfamo, interinamente el Tribunal de Cuentas quedará conformado por Cecilia Badaloni, Sergio Oste, Natalia Hissa y Alberto Ferraro.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo