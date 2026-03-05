Guillermo Catalfamo dejó el Tribunal de Cuentas de la Provincia

Catalfamo, de profesión abogado, cuenta con una larga trayectoria en la función pública y fue ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.

Además, ha desempeñado labores en otras entidades y se lo conoce como un activo simpatizante y, en su momento, dirigente del Sportivo Estudiantes.

Ante la renuncia de Catalfamo, interinamente el Tribunal de Cuentas quedará conformado por Cecilia Badaloni, Sergio Oste, Natalia Hissa y Alberto Ferraro.