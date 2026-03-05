Guillermo Catalfamo dejó el Tribunal de Cuentas de la Provincia
Como se jubiló presentó la renuncia al cargo ante los otras autoridades del organismo. La renuncia ya fue comunicada a los otros poderes del Estado y se hizo efectiva a partir del 2 de marzo.
Por redacción
| Hace 4 horas
Catalfamo, de profesión abogado, cuenta con una larga trayectoria en la función pública y fue ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
Además, ha desempeñado labores en otras entidades y se lo conoce como un activo simpatizante y, en su momento, dirigente del Sportivo Estudiantes.
Ante la renuncia de Catalfamo, interinamente el Tribunal de Cuentas quedará conformado por Cecilia Badaloni, Sergio Oste, Natalia Hissa y Alberto Ferraro.
