Avanzan las horas y crece el misterio por el asesinato de “Coca” Díaz

Una casa custodiada día y noche por un efectivo policial, la búsqueda de pistas en cámaras de seguridad —privadas y del Estado— y mucho misterio son las novedades de las últimas horas en la investigación del atroz asesinato a golpes de la enfermera jubilada Gregoria Rosa Díaz, en el barrio 119 Viviendas de la ciudad de San Luis.

“Coca”, como le decían sus allegados y vecinos, entre la medianoche del domingo y las primeras horas del lunes fue brutalmente golpeada en la vivienda de la manzana 230, que ahora es mudo testigo del horror.

En medio del dolor por la pérdida del ser querido, el sobrino de “Coca”, quien fue quien la encontró tirada e inconsciente en el baño inundado por un derrame de agua, dio detalles de la escena y de cómo la halló y, al dialogar con los medios, pidió justicia y mano dura para el o los culpables del tremendo caso que ha conmocionado a la provincia.

En sus declaraciones a la prensa expresó su incomprensión ante la saña del ataque a su tía de 85 años: “No le encuentro lógica, la hubieran encerrado y robado sin golpearla. La golpearon sin importarles que era una mujer indefensa. Le pegaron trompadas, patadas, le quebraron la cadera, las costillas y la cabeza”, detalló.

En los resultados de la autopsia, el informe forense concluyó que la mujer falleció por un politraumatismo derivado de una feroz golpiza.

Bajo la hipótesis del robo es que trabaja la fiscal María Delia Bringas, lo que se sostiene en el faltante de un televisor, un teléfono celular y dinero en efectivo, entre otros bienes.

Hasta el momento no se han reportado detenciones. Este jueves a las 7:15 se cumplirán 72 horas del horrendo hallazgo por parte de Sergio.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona y toma testimonios para dar con los responsables, quienes ingresaron a la vivienda sin forzar puertas ni ventanas.

“La torturaron”

Sergio Díaz Espínola con frecuencia se juntaba a desayunar con su tía, que estaba acostumbrada a levantarse temprano por la vocación de enfermera que desarrolló durante varias décadas. Cuidó y ayudó a sanar a miles de pacientes en la Clínica de Hombres del ex Policlínico Regional de San Luis (actual Hospital Pediátrico), en el Hospital Cerro de la Cruz —a pocas cuadras de su casa— y en un centro asistencial privado. También tuvo un paso por el área de Neonatología.

Por esas injusticias de la vida, ese amor y dedicación por el prójimo no fueron recompensados de la misma forma y murió de la peor manera.

“A mi tía la torturaron. La golpearon salvajemente, al punto que le quebraron costillas. No entiendo tanta maldad”, sostuvo Sergio, quien cuando llegó a la casa y vio que todo estaba inundado pensó que se había desvanecido en el baño. “No podía entrar al baño”, precisó, y agregó que esto sucedía porque el cuerpo obstaculizaba la puerta.

Cuando pudo entrar, se enfrentó a la terrible escena. Luego llamó a una vecina y dieron aviso a la Policía.

Sergio Díaz no dudó en señalar que, para él, su tía “Coca” reconoció al asesino o a sus asesinos.

También sospecha que entraron por el frente de la casa, que saltaron la reja, debido a que la puerta de entrada estaba cerrada y acuñada con una piedra que siempre colocaba su tía.

“Yo iba todos los días a la casa de mi tía, esperaba encontrarla con una muerte natural y no esto, tan terrible, la casa ensangrentada. Esperemos que en las cámaras de seguridad encuentren algo, llevándose el televisor y los bolsos con la comida que sacaron de la heladera; la vaciaron”, apuntó Díaz Espínola.