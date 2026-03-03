Capacitación IA: polémica por el requisito de horas cátedra para acceder a computadoras

En el marco del "Año de la Educación", el Gobierno de San Luis anunció el lanzamiento de una formación estratégica denominada Diplomatura en Inteligencia Artificial.



La propuesta, que se presenta como una instancia gratuita y con puntaje oficial, está destinada a todos los actores del sistema educativo provincial, abarcando escuelas estatales, privadas, autogestionadas, generativas e institutos de formación docente.



La convocatoria incluye no solo a quienes están frente al aula, sino también a directivos, secretarios, preceptores y asesores pedagógicos. Hasta ahí, todo suena prolijo.



Pero el anuncio del programa llegó acompañado de un fuerte incentivo tecnológico que rápidamente se transformó en el centro de una controversia. El Gobierno informó que entregará computadoras en comodato a aquellos docentes que logren aprobar el primer tramo de la diplomatura.



Posteriormente, quienes completen los seis meses de cursada y cumplan con los requisitos de aprobación, podrán acceder a la titularidad definitiva del equipo.



La polémica se encendió en las redes sociales debido a un requisito excluyente para acceder al beneficio: contar con un mínimo de 15 horas cátedra activas en el sistema.



Esta diferenciación generó indignación entre una gran cantidad de docentes que, a pesar de estar ejerciendo la profesión, no alcanzan ese piso horario y quedan automáticamente excluidos de la posibilidad de recibir la herramienta tecnológica.



A través de diversos canales digitales, los trabajadores de la educación manifestaron su descontento y cuestionaron los criterios de selección. Voces como la de Romina -una estudiante avanzada de una carrera educativa- señalaron la importancia de que estos trayectos se abran también para quienes están próximos a graduarse y pronto estarán ejerciendo la docencia.



Por su parte, otros testimonios de docentes sin cargo actual, como el de Stella, resaltaron la necesidad de acceder a esta formación para no quedar fuera de las nuevas exigencias del mercado laboral educativo.



Las inscripciones para este trayecto formativo comenzaron este 3 de marzo y se extenderán hasta el día 20.



Mientras tanto, el sector docente permanece expectante ante la posibilidad de que las autoridades revisen los requisitos de acceso al equipo, en un contexto donde la actualización tecnológica se vuelve indispensable para la práctica cotidiana en las instituciones de toda la provincia.

