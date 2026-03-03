Profunda tristeza por la muerte de Catriel

Las fuerzas y las ganas de vivir de Catriel, no pudieron con el cáncer. El pequeño villamercedino de 5 años murió este martes madrugada de este martes y su deceso causó una profunda tristeza.

Los padres de Fernando Catriel Torres Sosa confirmaron la dolorosa noticia y explicaron que este lunes Catriel sufrió una fuerte convulsión y motivó el crítico su estado que le ocasionó la muerte.

Verónica Sosa, que es la mamá de Catriel había confiado que atravesaba horas decisivas y este lunes cuerpito ya no tenía fuerzas para batallar contra la enfermedad y falleció.

En agosto del 2025, Catriel fue trasladado a un hospital de Córdoba por un tumor que le detectaron en la cabeza, tras un golpe accidental que sufrió.

Sus padres, amigos y conocidos armaron una cruzada para que sea atendido de urgencia y en la capital de la vecina provincia fue operado. Desde entonces enfrentó una serie de procesos de recuperación. Lamentablemente, la batalla que libró Catriel, pese al respaldo de sus padres, su familia y conocidos, no pudo vencer a la enfermedad.

Esta mañana, las autoridades de la Escuela “Provincia de Corriente” que es donde estudiaba Catriel suspendieron las clases por duelo.