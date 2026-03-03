  • Nuestras redes
Martes 03 de Marzo de 2026

19°SAN LUIS - Martes 03 de Marzo de 2026

Parque Patricios

Un derrumbe obligó a la evacuación de 300 personas

En un complejo de viviendas se desplomó el techo del garaje del subsuelo de un complejo de tres pisos ubicado en Suárez y Mafalda. Incendio en un edificio de Belgrano.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios se produjo en la madrugada de este martes. Además, un incendio se produjo en un edificio de Belgrano donde dos personas quedaron atrapadas y hubo 14 evacuados.

 

La edificación que cedió cuenta con tres pisos, donde se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo.

 

El  siniestro ocurrió en la Avenida Suárez y Mafalda.

 

Por el hecho, 300 familias fueron evacuadas, mientras que una mujer de 38 años recibe oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna. 

 

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.

 

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

 

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”

 

 Desde el Cuartel de Bomberos se  informó que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones” aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo”.

 

Alarma por un incendio 

 

Dos personas quedaron atrapadas en el noveno piso de un edificio tras producirse un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano, mientras que al menos 14 personas debieron ser evacuadas.

 

El siniestro se registró en el sexto piso del edificio ubicado en la calle Amenabar al 1700, entre José Hernández y La Pampa, y en el lugar trabajaba personal de Bomberos.

 

A su vez, la dueña de la vivienda sufrió una crisis de angustia y debió ser asistida por médicos del SAME, que concurrió al lugar con seis móviles.__IP__

 

