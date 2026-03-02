Robo fatal: murió la mujer que fue hallada golpeada en el baño de su casa

"Falso" espera a la vecina que lo había adoptado. La mujer falleció debido a la brutal paliza que le dieron en un robo.

El grave episodio de inseguridad ocurrió en la casa que tenía en la manzana 230 del barrio 119 Viviendas de la ciudad de San Luis.

“Efectivamente, estamos investigando un asesinato en ocasión de robo”, le dijo una fuente a El Diario de La República.

“Estaba muy golpeada y cuando la subieron a la ambulancia estaba inconsciente”, le dijo otra fuente a este medio.

El barrio 119 Viviendas está situado en la zona de la gran barriada conocida como “Cerro de la Cruz”, al oeste de la “Primera Rotonda” de la Vía del Peregrino.

El escenario de la tragedia está sobre el bulevar “La Totora”, a escasos 300 metros del cruce de la Avenida Carlos Gardel con el Bulevar Pekolj.

El episodio ha causado una gran consternación y conmoción entre sus vecinos y vecinas. “Coca” era muy conocida por todos y “charlaba con todo el mundo”, dijo muy triste una de sus conocidas que comentó que el domingo a la tarde “sin medir el peligro le abrió la puerta de la calle a un chico, que aprovechó para robarle dinero que tenía sobre su mesa”.

A la noche, la delincuencia la volvió a atacar, pero esta vez la mataron.

El asesinato de “Coca” ha causado una gran indignación y los cuestionamientos de los vecinos y vecinas llegan a todos. Además, mientras se desarrollaba el operativo policial (División Homicidios), observaban con mucha pena el permanente deambular de un perrito llamado “Falso”, que ‘es del barrio’, pero que había sido adoptado con la octogenaria, que ahora ya no lo podrá cobijarlo, alimentarlo y darle cariño.