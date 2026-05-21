"No voto a ninguno porque los conozco a todos"

Otro de los temas que Alberto Rodríguez Saá tocó en la entrevista que le hicieron el jueves a la mañana en “Modo Fontevecchia” fue la situación del país respecto a la política interna. Al respecto, dijo que la agenda de la Argentina “nunca tuvo en cuenta la agenda de las Naciones Unidas, ni los grandes problemas nacionales que están marcados desde el ´83 y que groseramente fueron incumplidos por todos los gobiernos”.

A esa situación, el exgobernador adjudicó el hartazgo de la gente y el emergente de esa situación que se vive en la actualidad. La conclusión de esa realidad fue una frase de Alberto que llamó la atención de Jorge Fontevecchia, el experimentado entrevistador: “Cuando me preguntan a quién voy a votar, yo digo que a ninguno, por los conozco a todos”, agregó.

Alberto sostuvo que ese cansancio de la gente con la clase política es palpable a nivel nacional, pero también en San Luis.

El dirigente peronista consideró que Argentina no ha solucionado problemas históricos que se plantean desde el regreso de la democracia, como la deuda externa, las Malvinas, el Canal de Beagley, los desaparecidos por la última dictadura militar y la situación económica y social. Ese valió a que “hoy tengamos un emergente en el gobierno nacional”.

Al respecto, Alberto hizo una excepción con el conflicto por el canal de Beagley, que fue resuelto entre Raúl Alfonsín y Carlos Menen, pero señaló que del resto de los inconvenientes, ningún presidente, de ningún sector político, se animó a resolver. “Creo que la gente siente que no han sido resueltos y ese es el gran fracaso, la no resolución de esos problemas”.

En esos puntos, Rodríguez Saá encontró “la gran factura que el pueblo argentino le está pasando a la clase política”, que derivó en la ubicación de Javier Milei en la Casa Rosada. “Como que el pueblo dijo: te voté tantas veces para que no hicieras nada, ahora me da lo mismo”. La bronca es otro de los factores que erigieron al libertario a la máxima magistratura del país.

Para analizar a Milei, el exgobernador agregó que “no tiene un concepto patrio y de justicia social, es el anti 17 de octubre”, puntualizó.