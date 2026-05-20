El "locro de la unidad": una maniobra para confundir

Amado Neme, organizador del locro, invoca las 20 Verdades del Peronismo todo el tiempo, pero en los hechos el espacio al que pertenece apoyó medidas en contra del pueblo obrero. Foto: redes sociales Amado Neme.

El dirigente Amado Neme convocó a un locro para este 24 de mayo en Toro Negro. El evento se promociona con bombos y platillos bajo el lema "la unidad no se proclama, se construye". Sin embargo, detrás de la retórica de la fraternidad, se esconde una evidente maniobra política diseñada para generar confusión entre los militantes y captar a algún "perdido" que asista engañado.



La contradicción del encuentro es total. Lejos de buscar una integración real, los organizadores cerraron las puertas de manera absoluta a la estructura formal del partido: no invitaron al presidente del Partido Justicialista, Alberto Rodríguez Saá, ni tampoco a ningún dirigente, ningún militante, a nadie.



Este vacío deliberado a toda la conducción oficial del PJ desmiente de raíz cualquier intento de acercamiento y confirma el carácter divisionista de la cita. Distintas fuentes ratificaron que el exgobernador no asistirá a un evento al que nunca fue convocado.



Desde las bases justicialistas advierten sobre la falsedad de la convocatoria y señalan una profunda contradicción moral en el espacio de Neme. Aunque se autoproclamen peronistas, sus detractores recuerdan que este sector ha apoyado políticamente medidas que atentaron de forma directa contra los derechos de los trabajadores y el pueblo obrero.



En definitiva, el locro de Toro Negro se perfila más como una estrategia de distracción y oportunismo político que como un verdadero acto de lealtad partidaria. El peronismo no se proclama con una militancia de gelatina, se vive con convicción, en hechos concretos.

