Murió Carey Scurry, una de las figuras del GEPU

El mundo del básquet lamenta la muerte de Carey Scurry que se rozó con los grandes de la NBA y que en la década del ’90 desplegó su gran talento en la Argentina, en otras ligas continentales y en Europa. GEPU fue uno de los clubes que lo contrató y con el que conquistó un subcampeonato.

Scurry brilló por sus grandes condiciones para el baloncesto y por su estilo inigualable de juego. Los enormes saltos que pegaba y sus anotaciones hacían estremecer los estadios y su llegada a la Argentina, por sus antecedentes en la elite del básquet, le dio otro relieve a la Liga Nacional “A”.

GEPU, que venía de ser campeón, fichó a Scurry para suplir a otro jugador de poderío como lo fue Charles Parker. Su presencia generó mucho entusiasmo, sin embargo su rendimiento atlético lo llevó a tener muchos altibajos producto de la adicción por el consumo de cerveza que lo afectó a lo largo de su carrera. En lo deportivo, Scurry se llevó de San Luis un subcampeonato, al caer en la final ante Atenas de Córdoba.

La revista especializada basquetplus.com hizo un repaso de la trayectoria de Scurry, el dueño del famoso “salto del perro”, que sacudió el estadio el “Ave Fénix” de Juana Koslay y en otros numerosos escenarios.

El alero de 2,01 metro militó en los Utah Jazz que tenía en sus filas a dos grandes: John Stockton y Karl Malone. Tras casi tres temporadas emigró a los Knicks, y cuando ya había reunido 188 partidos en la élite, su próximo destino fue Europa.

En 1993 jugó el torneo del Ascenso con Regatas de Mendoza bajo la dirección técnica de otro exGEPU, José Podskoc; en tanto que en 1995 se calzó la casaca de Ferro (otro club con mucha historia basquetbolística) y de donde se despidió de la peor manera, con una agresión a un árbitro: lo dio una patada en el culo. La revista especializada recuerda que un antecedente similar tuvo en su paso por Grecia.

“Latinoamérica estuvo a sus pies, jugó en Brasil y también en Chile, donde fue campeón e ídolo por Colo Colo”, remarcó basquetplus.com

Después volvió a su tierra a recordar sus anécdotas, experiencias y polémicas. Esto fue hasta el 18 de mayo día en el que falleció.

Así lo despidió el portal zonabasketchile: “A los 63 años falleció el gran Carey Scurry que paso en Chile por la Unión Deportiva Española de Temuco y Colo Colo donde fue campeón de la Dimayor. Fue elegido por los Utah Jazz en la decimotercera posición de la segunda ronda del Draft de la NBA en 1995. Dejó una huella imborrable en el basquetbol Chileno”.

También, Carey Scurry dejó grabada en las retinas de miles de aficionados argentinos su gran talento, carisma y su personalidad, con inconductas que les causaron dolores de cabeza a varios entrenadores,