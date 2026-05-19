Rosario Central goleó a la Universidad Central y aseguró el pase a octavos

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron este martes en el estadio "Gigante" de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El delantero Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, el astro Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el ídolo local Marco Ruben sentenció el triunfo, en 43 minutos.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

Barracas afuera de la "Sudamericana"

Barracas Central cayó por 2 a 0 con Audax Italiano en un encuentro en el que le costó generar situaciones de riesgo y que disputaron en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la quinta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El defensor Daniel Piña y el delantero Diego Coelho convirtieron para el local, mientras que el equipo argentino jugó con 10 hombres desde los siete minutos del segundo tiempo, al ser expulsado el delantero Gonzalo Morales.

La derrota dejó al “Guapo” sin posibilidades de superar la fase de grupos, mientras que el conjunto chileno es tercero con siete unidades y se jugará el todo por el todo ante Olimpia de Paraguay el próximo miércoles 27 de mayo, a las 21:30, en un partido que necesita ganar para clasificar.