Rosario ganó con lo justo y sigue al frente

Rosario Central se impuso por la mínima ante Libertad de Paraguay al final del partido que disputaron en el estadio Gigante de Arroyito, por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El único gol del partido llegó cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, con un disparo de primera del defensor Ignacio Ovando, en el área chica y tras un córner.

Con el triunfo, el “Canalla” se mantiene en el primer lugar de la zona con 10 puntos, mientras que la visita sufrió su cuarta derrota y, al no tener unidades, ya tiene muy complicada su clasificación a octavos de final.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el martes 19 de mayo a las 19:00, mientras que el elenco paraguayo deberá visitar la altura de Independiente del Valle de Ecuador el mismo día, a partir de las 23:00.

Copa Sudamericana: golearon a Riestra

Deportivo Riestra sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante Gremio de Porto Alegre, en condición de local en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F.

El conjunto brasileño se impuso con goles de Carlos Vinicius, de penal, Francis Amuzu y Martin Braithwaite, para llevarse un triunfo contundente en Buenos Aires y trepar a la cima de la zona.

Riestra, que venía de conseguir la primera victoria internacional de su historia, no pudo sostener el envión y quedó comprometido en la pelea por la clasificación, ya que se mantiene con cuatro puntos y todavía deberá jugar sus próximos compromisos como visitante.

El equipo dirigido por Guillermo Duró intentó competir desde la intensidad, pero Gremio golpeó en momentos clave: abrió el marcador con el penal de Vinicius en el primer tiempo, amplió con Amuzu en el complemento y liquidó la historia con Braithwaite.__IP__

Con este resultado, Gremio alcanzó los siete puntos y quedó como líder del Grupo F, mientras que Riestra quedó obligado a sumar en las últimas dos fechas para mantener chances de avanzar en su primera experiencia en una competencia internacional,

Igualdad con sabor a triunfo

Por su parte, Juventud de Las Piedras de Uruguay rescató un empate clave por 2-2 ante Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Centenario, por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Tras comenzar en desventaja por los goles del extremo Alan Minda y el defensor Vitor Hugo, el equipo uruguayo logró igualar con tantos de los delanteros Pablo Lago y Fernando Mimbacas, y así obtuvo un punto valioso.

Con este resultado, el “Juve” queda segundo en la zona con cinco puntos, mientras que los dirigidos por el entrenador argentino Eduardo Domínguez se sitúan terceros con cuatro unidades.

En la próxima fecha, Juventud visitará a Academia Puerto Cabello el jueves 21 de mayo a las 19:00, mientras que Atlético Mineiro recibirá en simultáneo a Cienciano de Perú.