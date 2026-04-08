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Copa Libertadores

Mal arranque de Lanús

El “Granate” abrió el certamen con una derrota ante Mirassol de Brasil que hizo su debut histórico en copas internacionales.

Por redacción
| Hace 3 horas

Lanús jugó un mal partido en suelo brasileño y cayó por 1-0 ante Mirassol en el encuentro que disputaron este miércoles, en el estadio "José Maria de Campos" Maia, por la primera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

 

El único gol de la noche llegó a los 15 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Joao Víctor.

 

Además, el “Granate” se quedó con un jugador menos a dos minutos del final del tiempo reglamentario, con una expulsión directa del defensor Tomás Guidara que lo hará perderse, como mínimo, la próxima fecha del certamen continental.

 

La derrota hace que el equipo argentino abra su participación en la máxima copa continental, de la que se había ausentado desde 2017, en el tercer lugar, sin unidades, mientras que el equipo brasileño es segundo con tres puntos.

 

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino deberá recibir a Always Ready de Bolivia, el jueves 16 de abril a las 19:00, mientras que Mirassol visitará a Liga de Quito, de Ecuador, el martes 14 a partir de las 23:00.

 

 

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