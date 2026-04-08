Se complica la situación de una mujer acusada de apuñalar a su esposo

La situación de Mónica Barrientos, la mujer acusada de asesinar a puñaladas a su espoco, José Domingo “El Chispa” Arce, en una casa de Los Molles, cerca de La Punta, está cada vez más complicada. En una audiencia realizada el martes, se decidió que la procesada continúe en prisión a la espera del juicio en el que, si prospera el pedido de la fiscalía, podría ser condenada a perpetua.

La confirmada ingesta de alcohol que tanto Mónica como Arce habían comenzado varias horas antes del homicidio no fue atenuante suficiente como para que la parte acusadora bajara sus pretensiones. De ese modo, la posición de Barrientos quedó muy comprometida de cara al juicio oral, que aún no tiene fecha de realización.

La discusión mortal comenzó el pasado 19 de julio entre las 21 y las 22, aunque la ingesta de cerveza venía desde varias horas antes, probablemente desde el mediodía. En la casa que compartía la pareja, ubicada en calle Algarrobo, kilómetro 21, en la zona de Los Molles, a unos 30 kilómetros de San Luis capital, estaba también un hijo del matrimonio, con su familia, compuesta por su esposa y un nene de corta edad.

La fiscal Débora Roy Gitti sostuvo que el ataque –“directo y decidido”- se produjo cuando Arce estaba indefenso, aunque una reacción inicial fue cubrirse la cara con sus manos. Justamente una herida en el brazo izquierdo fue tan profunda que le terminó por costar la hemorragia mortal.

Fue el hijo de la víctima, testigo clave en el hecho, quien intentó contener la hemorragia con un trapo y trasladó de inmediato a su padre en un vehículo particular al hospital de la ciudad de La Punta, donde ingresó cerca de las 22:10 en estado crítico. A los pocos minutos, falleció.

Las defensoras de Barrientos adelantaron que no coinciden con la visión de la fiscal, pero señalaron que harán un análisis más pormenorizado del hecho, con presentación de nuevas pruebas, durante el debate oral.