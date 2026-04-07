Crisis comercial en La Punta por la suba de costos y la caída del consumo

La realidad comercial en La Punta atraviesa un escenario crítico que se alinea con la compleja situación económica de la provincia y del resto del país. La combinación de una caída sostenida en el consumo, el incremento desmedido de los costos fijos y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios está forzando a numerosos comerciantes locales a cesar sus actividades de manera definitiva.



Este fenómeno responde a lo que el sector describe como una asfixia financiera generada por una suma de factores adversos. Al incremento en las tarifas de servicios públicos y el precio de los alquileres se le añade una carga impositiva local que ha despertado reclamos entre los propietarios de negocios, quienes sostienen que la presión tributaria en La Punta supera a la de localidades vecinas como Juana Koslay o la capital provincial.



El impacto en el consumo de cercanía es evidente y se ve agravado por la pérdida de valor de los ingresos frente a la inflación. En este sentido, la inestabilidad financiera del sector público, que ha derivado en medidas como el pago de salarios en cuotas, repercute de forma directa en el flujo de dinero circulante dentro de la ciudad, reduciendo significativamente las ventas diarias.



Los indicadores macroeconómicos respaldan el malestar del sector. Durante el primer trimestre de 2026, la provincia de San Luis registró su nivel de recaudación más bajo de los últimos once años, un dato que funciona como termómetro de la parálisis en la actividad comercial. Esta falta de recursos se traduce en las calles de la ciudad, ubicada a escasos veinte kilómetros de la capital, donde la tendencia de locales vacíos es cada vez más frecuente.



Ante la imposibilidad de sostener los costos operativos básicos, muchos comerciantes que han dedicado años de esfuerzo a sus emprendimientos optan por bajar sus persianas. Mientras tanto, las cámaras de comercio de la región advierten sobre el crecimiento de canales informales, como ferias y sistemas de trueque, que surgen como alternativas de supervivencia para la población pero que, simultáneamente, restan competitividad al comercio establecido que debe cumplir con tasas municipales y aportes patronales.