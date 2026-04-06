El servicio de Tocoginecología de la Maternidad Provincial Carlos Alberto Luco de Villa Mercedes funciona al límite, con profesionales saturados que deben suplir las falencias de un sistema de salud que por ahora no los escucha. “Estamos atravesando una sobrecarga extrema tanto física como psicológica”, advirtieron los trabajadores en una durísima carta enviada a la ministra de Salud, Teresa Nigra, y al gobernador Claudio Poggi.

En la comunicación, los médicos señalaron que en la actualidad el servicio tiene 11 profesionales, pero solo 9 están en condiciones de hacer guardias, una situación que llevó a la suspensión de los consultorios de especialidades. Los tocoginecólogos aseguraron estar “totalmente comprometidos” con que la atención sea “oportuna y necesaria”.

Otra de las preocupaciones de los especialistas es que actualmente en la provincia hay solo un residente en formación, en la Maternidad Teresita Baigorria de San Luis, sin ingresos en el centro de Villa Mercedes. “Ya intentamos conseguir más médicos pero nadie quiere trabajar acá por el sueldo que ofrecen”, dijeron los profesionales, que aseguraron que en el Luco no hay director tras la renuncia de quien ocupaba el cargo.

Además dijeron que trabajan sin convenio con otras especialidades por lo que como equipo se exponen a situaciones de altísimo riesgo, “en un contexto donde la interdisciplina debería ser un pilar, no una excepción”.

El servicio que ofrece la maternidad villamercedina es el único de la ciudad que cuenta con guardia activa de Ginecología, lo que hace que algunos miembros acumulen 48 horas seguidas de trabajo, con la exigencia que esa tarea requiere. Los profesionales atienden las internaciones, el consultorio y la resolución quirúrgica continua. Además reciben pacientes derivados de gran parte de la provincia.

“El sistema nos ha colocado en una situación límite”, que empujó que muchos de los especialistas busquen ingresos extra, por lo que el reclamo es de una urgente recomposición salarial y restructuración del servicio.

Los médicos le pidieron a la sociedad que acompañe el reclamo y comprenda que los pedidos son justos. Dijeron los profesionales que el contexto de trabajo les hace generar temor de expresar sus problemas “ante la posibilidad de sufrir consecuencias laborales” y se solidarizaron con el resto de los integrantes de la salud pública que mostraron la realidad del sector.